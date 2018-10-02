Дням Эрмитажа во Владивостоке посвятили почтовую карточку

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-02T09:10:19+03:00

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2 октября в Парадном зале Приморской государственной картинной галереи состоялось специальное гашение почтовой карточки, посвященной проведению Дней Эрмитажа во Владивостоке - 2018.

«Выпуск почтовой карточки станет продолжением развития культурных связей Государственного Эрмитажа и Приморской государственной картинной галереи, а также подарком для филокартистов, посткроссеров и гостей Дней Эрмитажа во Владивостоке», – рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алёна Даценко.

Почтовую карточку посвятили Дням Эрмитажа во Владивостоке

В церемонии специального гашения приняли участие профессор Академии художеств, хранитель коллекции античной скульптуры Государственного Эрмитажа Людмила Давыдова, директор Приморской государственной картинной галереи Алёна Даценко и директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин. Они лично поставили подписи и оттиск специального почтового штемпеля «Дни Эрмитажа во Владивостоке» на художественной почтовой карточке.

Сергей Калитин отметил, что Почта России получает много положительных отзывов о выпуске почтовых карточек с изображением произведений из собрания Приморской картинной галереи, что свидетельствует о большом интересе людей к проводимым здесь культурным событиям.

Почтовую карточку посвятили Дням Эрмитажа во Владивостоке

По традиции первые подписанные экземпляры почтовой карточки пополнят музейные коллекции, а также будут вручены партнерам художественного музея, принимавшим участие в организации культурного события Владивостока. Всем желающим Почта России предоставила возможность бесплатно отправить почтовые карточки с площадки мероприятия.

Отметим, Приморскую государственную картинную галерею и Почту России связывают многолетнее сотрудничество. В период с 2006 по 2017 годы в почтовое обращение были выпущены 14 конвертов, демонстрирующих произведения из собрания музея, в январе 2017 года в составе набора маркированных открыток «Владивосток» вышла открытка с изображением здания Центра «Эрмитаж-Владивосток». В сентябре 2017 года увидела свет почтовая карточка с фрагментом А. Схельфгаута «Марина», посвященная «Дням Эрмитажа во Владивостоке - 2017». В июне 2018 года была издана почтовая карточка, посвященная Дню рождения Приморской государственной картинной галереи по мотивам произведения К.И. Шебеко «Яхты». Изображением почтовой карточки, посвященной Дням Эрмитажа во Владивостоке – 2018, стала работа французского художника Жана Жовено начала XX века «Натюрморт».

Дни Эрмитажа во Владивостоке - 2018 включают выставки, Эрмитажный лекторий, Эрмитажную библиотеку, мастер-класс для реставраторов, кинотеатр виртуальной реальности «Эрмитаж VR», видеоконференцию с волонтерами Государственного Эрмитажа, а также открытие Студенческого клуба. Вход на мероприятия Дней Эрмитажа свободный.