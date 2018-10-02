2018-10-02T09:38:26+03:00
Общество

Центральную дорогу снова перекроют на выходных во Владивостоке

Движение на дороге ограничат с 14:50 до 15:40
Максим АВЕРКИН
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По главной улице города проедут сотни мотоциклистовПо главной улице города проедут сотни мотоциклистовФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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В предстоящую субботу, 6 октября, во Владивостоке перекроют дорогу на пересечении улиц Светланской и Океанского проспекта. Это связано с закрытием байкерского сезона.

Традиционно в первую субботу октября в Приморском крае байкеры отметят закрытие сезона. В эти дни мотоциклисты края соберутся на площади Борцов за власть Советов, чтобы проводить последние тёплые дни, когда можно свободно кататься на байке.

В связи с этим с 14:50 до 15:40 перекроют дорогу от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича. В это время приморские байкеры прокатят единой колонной по центральной трассе.

Как передаёт пресс-служба городской администрации, объезд в это время возможен по улицам Адмирала Фокина, Алеутской и Уборевича.

Фото: vlc.ru

Фото: vlc.ru

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