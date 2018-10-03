Гребень антициклона обеспечит отсутствие осадков в Приморье
Во Владивостоке будет облачно
Фото: http://fakti.ks.ua/
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Сегодня, 03 октября, погоду Приморского края будет определять гребень антициклона. днем без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +16...+21°C. Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +17°C, в бухте Находка +14°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +18...+20°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +19...+21°C.