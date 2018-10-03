Старшее поколение Владивостока подсело на восточные практики

СЕГОДНЯ 01:50 2018-10-03T01:50:04+03:00

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Пока весь мир сходит с ума по йоге, старшее поколение Владивостока всё плотнее подсаживается на другую восточную практику - гимнастику цигун. В парках и скверах города наши бабушки и дедушки под присмотром тренеров учатся правильно дышать, стремясь обрести такое желанное долголетие.

Новоявленным спортсменам по 55-70 лет, но есть ученики и «за 80». Бесплатные занятия, признаются владивостокцы, помогают им чувствовать себя бодрее и веселее. И немудрено: в городах Европы уже давно гимнастика входит в программы омоложения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Благодаря медичинским исследованиям хорошо известно, что эта практика позволяет улучшить качество сна и нормализует давление, что как нельзя актуально для старшего поколения.

Уроки проходяь в рамках благотворительного проекта «Долголетие, узнать подробности или записаться можно по телефону 8-950-286-43-83.

Расписание встреч:

В сквере Ветеранов (ул. Ильичева, 11а, остановка «Проспект 100-летия Владивостока») по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 10.00.

В детском парке «Солнышко» (ул. Бородинская, 15-б, остановка «Русская») по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 10.00.

В на стадионе школы № 56 (Народный проспект, 27а, остановки «Педучилище» или ТЦ «Тихоокеанский») по вторникам, четвергам и субботам с 9.00 до 10.00.

В сквере им. Ленина (ул. Посьетская, 24, остановка «Железнодорожный вокзал») по вторникам, четвергам и субботам с 10.00 до 11.00.

В парке Минного городка (ул. Луговая, 34, остановка «Поликлиника») по понедельникам, средам и пятницам с 16.00 до 17.00.