2018-10-03T04:02:58+03:00
Происшествия

Ночью в Приморье убили молодую маму

По неофициальной информации, девушку зарезали на улице
Пётр КАМУШКИН
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У погибшей остался маленький ребенок. Фото: dpscontrol.ruУ погибшей остался маленький ребенок. Фото: dpscontrol.ru
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Сегодня ночью в Большом Камне погибла молодая девушка. Как утверждают очевидцы, ее зарезали прямо на улице. Следователи пока не дают никакой конкретной информации.

Тело 20-летней горожанки обнаружили на улице Приморского Комсомола. Первая информация о жутком происшествии появилась в социальных сетях – о случившемся рассказали очевидцы. По имеющейся информации, незадолго до гибели погибшая жаловалась на конфликт с группой знакомых. У девушки остался совсем маленький ребенок.

Как сообщила старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская, по факту происшествия проводится доследственная проверка. В то же время, никаких подробностей произошедшего следователи не разглашают.

– В 3:20 в городскую больницу поступило тело 20-летней девушки с признаками телесных повреждений. Сейчас мы разбираемся в ситуации. Данные противоречивые, и поэтому пока ничего нельзя сказать. Мы пока даже не знаем, было ли это убийство, – рассказала она в разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

Аврора Римская пообещала, что какая-то конкретика появится уже в ближайшее время. «КП» будет следить за развитием событий.

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