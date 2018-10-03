Ночью в Приморье убили молодую маму
Сегодня ночью в Большом Камне погибла молодая девушка. Как утверждают очевидцы, ее зарезали прямо на улице. Следователи пока не дают никакой конкретной информации.
Тело 20-летней горожанки обнаружили на улице Приморского Комсомола. Первая информация о жутком происшествии появилась в социальных сетях – о случившемся рассказали очевидцы. По имеющейся информации, незадолго до гибели погибшая жаловалась на конфликт с группой знакомых. У девушки остался совсем маленький ребенок.
Как сообщила старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская, по факту происшествия проводится доследственная проверка. В то же время, никаких подробностей произошедшего следователи не разглашают.
– В 3:20 в городскую больницу поступило тело 20-летней девушки с признаками телесных повреждений. Сейчас мы разбираемся в ситуации. Данные противоречивые, и поэтому пока ничего нельзя сказать. Мы пока даже не знаем, было ли это убийство, – рассказала она в разговоре с корреспондентом «Комсомолки».
Аврора Римская пообещала, что какая-то конкретика появится уже в ближайшее время. «КП» будет следить за развитием событий.