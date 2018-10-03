PRP – терапия в травматологии и ортопедии

СЕГОДНЯ 04:36 2018-10-03T04:37:06+03:00

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Что такое PRP – терапия

Рассказывает врач Профи Клиник, ортопед-травматолог Александр Владимирович Ананьев.

Ортопед-травматолог Александр Владимирович Ананьев

PRP-методика (от англ. «Рlatelet-Rich Рlasma»).основана на введении плазмы крови пациента, богатой тромбоцитами. В норме у человека в 1 микролитре содержится 200-300 тысяч тромбоцитов. Именно они играют ключевую роль в процессе свертывания крови, а также стимулируют восстановление и омоложение кровеносных сосудов после травмы, восстановление клеток эпителия, клеток соединительной ткани, мышечных и нервных клеток.

Эффект терапии достигается за счет высочайших концентраций тромбоцитов. Это позволяет добиться большой концентрации биологически активных веществ, которые значительно ускоряют процессы восстановления и укрепления различных органов и тканей. Биологически активные вещества тромбоцитов оказывают влияние на состояние кожи, рост кровеносных сосудов, восстановление сухожилий, связок, мышц, костей после травм.

Собственная плазма пациента обладает 100% биосовместимостью , не вызывает аллергических (иммунных) реакций. Поэтому данная технология используется в многочисленных областях медицины. Основное преимущество данной методики – ее простота, естественность и безопасность.

В результате проведения PRP-терапии можно ожидать следующих эффектов

Эстетический эффект. При этом повышается тонус кожи и улучшается цвет лица. Улучшается внешний вид проблемных зон. Также может быть стимулирован рост волос.

Лечебный эффект. PRP – терапия позволяет значительно ускорить восстановление после травм связок, суставов и сухожилий. В случае дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата происходит уменьшение болей, замедление прогрессирования процесса, улучшение функционального состояния ускорение заживления ран, язв и повреждений слизистой оболочки. Сегодня специалисты медицинского центра Профи Клиник используют PRP – терапию для лечения самых различных заболеваний, от проблем с суставами до гинекологической патологии.

Показания для применения PRP – терапии в травматологии и ортопедии:

Остеоартроз.

Дегенеративные изменения связок -воспаления сухожилий, синдром «локтя теннисиста» и др

Растяжения и разрывы связок и сухожилий.

Другие патологические изменения, вызванные травмами.

Как все происходит

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Проводится около- или внутрисуставное введение собственной плазмы и с ее помощью достигается ремодуляция суставного хряща, менисков, связок и сухожилий. Плазму, обогащенную тромбоцитами, получают из крови пациента при помощи специального оборудования. В зависимости от того, для чего используется данная терапия, требуется всего от 20 до 60 мл крови. Процедура абсолютно безопасна. Заражение различными заболеваниями исключено. Так как используется своя же кровь, никаких нежелательных реакций организма быть не может. Необходимое количество плазмы, насыщенной тромбоцитами вводится под ультразвуковым или визуальным контролем в проблемные зоны. При этом запускаются процессы восстановления тканей.

В целом PRP терапия представляет собой достаточно безболезненную процедуру и позволяет пациенту практически сразу же вернуться к повседневной жизнедеятельности.

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Справка "КП":

Медицинский центр ПРОФИ-КЛИНИК без преувеличения можно назвать уникальным лечебно-профилактическим учреждением. Клиника была создана при поддержке Тихоокеанского государственного медицинского университета. Благодаря этому здесь сложилась такая команда врачей, которой можно безоговорочно доверить свое здоровье. Костяк коллектива составляет профессорско-преподавательский состав ТГМУ, главные специалисты края. Академический подход и огромный практический опыт - вот в чем сила. Возглавляет клинику главный врач Медведь Елена Эдуардовна, врач-ревматолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Все специалисты принимают активное участие в научно-практической и образовательной жизни медицинского сообщества, имеют печатные работы в научных медицинских изданиях. Многие из них являются членами Всемирных и Европейских медицинских Ассоциаций. Их доклады звучат не только в России, но и в Германии, Корее, Японии, Сингапуре. Многие врачи Профи Клиник прошли обучение и стажировки за рубежом – в европейских странах, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

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