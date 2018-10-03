56 тонн мяса "с душком" хранил на складе бизнесмен из Артёма
Стоимость продукции потянула на двенадцать миллионов рублей
Фото:liter.kz
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56 тонн сомнительного мяса обнаружила полиция Артёма на одном из складов улицы Тульская. Стоимость мяса «с душком» превысила 12 миллионов рублей. Контейнеры опечатали и оставили на ответственное хранение.
Правоохранители тут же возбудили дела о нарушении правил перевозки, перегона или убоя животных, а также хранения и реализации продуктов животноводства.
Когда управление Федеральной службы ветнадзора проведёт экспертизу и получит заключение о том, что продукция недоброкачественная, бизнесмена ждёт штраф, а несвежее мясо тотчас утилизируют.