2018-10-03T05:15:43+03:00
Общество

56 тонн мяса "с душком" хранил на складе бизнесмен из Артёма

Стоимость продукции потянула на двенадцать миллионов рублей
Софья КУЧИНА
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Фото:liter.kzФото:liter.kz
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56 тонн сомнительного мяса обнаружила полиция Артёма на одном из складов улицы Тульская. Стоимость мяса «с душком» превысила 12 миллионов рублей. Контейнеры опечатали и оставили на ответственное хранение.

Правоохранители тут же возбудили дела о нарушении правил перевозки, перегона или убоя животных, а также хранения и реализации продуктов животноводства.

Когда управление Федеральной службы ветнадзора проведёт экспертизу и получит заключение о том, что продукция недоброкачественная, бизнесмена ждёт штраф, а несвежее мясо тотчас утилизируют.

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