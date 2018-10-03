2018-10-03T05:29:10+03:00
Общество

АО «Восточный Порт» отгрузило 18,5 млн тонн угля с начала года

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3 октября 2018 года, порт Восточный (Приморский край). Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», с января по сентябрь отгрузил на экспорт 18,5 млн тонн угля премиального качества. Этот показатель на 7,3% (1,3 млн тонн) превышает объем за аналогичный период 2017 года (17,2 млн тонн).

Количество выгруженных полувагонов с начала текущего года составило 243,3 тысячи единиц, что на 3,4% больше, чем с января по сентябрь 2017 года (235,4 тысячи полувагонов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности увеличилась на 17 процентных пунктов — с 60% (141 тысяч) до 77% (188 тысяч). В сентябре 2018 года обработано 24,9 тысячи полувагонов.

На причалах стивидорной компании погружен 441 балкер различной грузовместимости, в том числе, 149 (34%) судов типа panamax и 41 (9%) типа capesize. Для сравнения, с января по сентябрь 2017 года к причалам порта вставали под погрузку 35 (9%) судов типа capesize.

С начала 2018 года уголь отправлялся в Южную Корею, Японию, Тайвань, Китай, Малайзию, Индию, Пакистан, Таиланд, Вьетнам и Сингапур. Лидером по объему импорта является Южная Корея, на долю которой пришлось 35%.

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