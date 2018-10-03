2018-10-03T06:20:07+03:00
Общество

Байкера на Юпитере насмерть сбили в Приморье

Мужчина ремонтировал своего железного коня прямо на проезжей части
Софья КУЧИНА
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Фото: http://avtomoto-best.ru/Фото: http://avtomoto-best.ru/
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В районе 60 километра автодороги «ДальнереченскРощино – Восток» насмерть сбили мотоциклиста.

49-летний байкер ремонтировал свой ИЖ Ю5 прямо на проезжей части, когда на него наехал 45-летний водитель Митцубиси Кантер. Тот ехал со стороны Дальнереченска, набрал высокую скорость и просто не успел оттормозиться. Мотоциклист от удара получил травмы, от которых скончался на месте. Бригада скорой помощи, прибывшая на место ничем не смогла ему помочь.

Сейчас полиция проводит проверку ДТП, ведь в соответствии с действующим законодательством нельзя обвинить в аварии только автомобилиста: согласно последним полправкам в ПДД, в случае вынужденной остановки, водитель должен не только включать аварийку и выставлять «треугольник», но и надевать световозвращающий жилет.

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