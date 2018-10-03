Экипаж «Севастополя» готовится покинуть Пусан до конца недели

СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-03T07:30:13+03:00

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Приморскому судну «Севастополь» Сеул наконец разрешил покинуть Пусан, - об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя генконсульства РФ в Пусане Романа Быкова.

Официальную причину задержания власти Кореи так и оставили при себе. Ранее СМИ писали, что «Севастополь» подозревают в торговле топливом с КНДР, тогда как на компанию-владельца наложены американские санкции. Однако эта информация оказалась ложной.

Тем не менее напомним, недавно в список санкций по КНДР США внесли две российские компании и шесть судов, в их числе оказался и «Севастополь», который правительство Южной Кореи с 28 сентября удерживало в своём порту.

До конца недели наши моряки покинут недружелюбную акваторию Пусана.