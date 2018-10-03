Курочкой с листериями едва не полакомились приморцы
Курочка с листерями едва не попала на прилавки приморских рынков, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Как стало известно, в крупной партии цыплят-бройлеров на анализе нашли опасных бактерий, возбудителей смертельного заболевания – листериоз. Стоит отметить, что листерии живут в почве и таким образом инфицируют животных. При низкой температуре они отлично выживают, и потому только термическая обработка может спасти человека от заражения.
Общий вес мяса с бактериями составил 458, 2 килограмма. Информацию о "живом" продукте передали во все заинтересованные ведомства, в том числе Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора.