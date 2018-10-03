Адвокат из Приморья хотел обуть клиента на 2,5 "ляма", но попался "фээсбэшникам"

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-03T10:08:48+03:00

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Прокуратура Приморья утвердила обвинение по делу о мошенничестве. По версии следствия, адвокат одного из филиалов Адвокатской палаты Приморя похитил миллион рублей. Средства ему передали, чтобы он помог изменить меру пресечения для посредника дела о крупной взятке

По всей видимости, юрист несколько приукрасил спектр своих возможностей: заказчику он дал понять, что может смягчить наказание, но не законным путём, а просто поговорив с уполномоченными должностными лицами.

Получив средства за свои «услуги», вмешиваться в ход дела он не стал, зато сообщил потерпевшему уже другую информацию о том, что якобы за 1,5 миллиона это дело можно и вовсе закрыть.

При получении этих денег его и задержали сотрудники УФСБ России по Приморью.

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.