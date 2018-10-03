Целый двор автомобилей едва не сгорел ночью на Чуркине

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-03T10:55:47+03:00

Кто-то поджёг одну из машин, а пламя перекинулось на другие

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Жильцы дома на Надибаидзе, 17 проснулись в 4 утра из-за того, что под их окнами полыхал пожар, сообщает «КП» со ссылкой на источник.

Как оказалось, кто-то поджёг одну из машин, припаркованных во дворе, а пламя практически сразу перекинулось на другие автомобили.

Как сообщил наш корреспондент, люди будили друг друга, в спешке отгоняли машины, но все спасти не сумели. Одна выгорела полностью, ещё четыре сильно пострадали. Пожарные рассчёты, прибыв на место, потушили огонь.

Кто стал виновником пожара пока что неизвестно. Однако «Комсомолка» напоминает, согласно статье 167 Уголовного кодекса, умышленный поджог чужого имущества наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.