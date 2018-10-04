Больше 120 пожилых приморцев получили шанс на переобучение и новую работу

СЕГОДНЯ 03:25 2018-10-04T03:25:53+03:00

У граждан, обратившихся в службу занятости, есть возможность не только бесплатного обучения

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С начала года более 120 пенсионеров и граждан предпенсионного возраста обратились в приморскую службу занятости населения по вопросам переобучения. Почти 90 из них уже окончили курсы и готовы работать по специальности.

Безработным предлагают бесплатно обучиться востребованной специальности или повысить квалификацию по уже имеющейся профессии. В списке популярных – менеджер, специалист по закупкам, бухгалтер, кладовщик, парикмахер, маникюрша, кондитер, водитель погрузчика, оператор ЭВМ и другие.

По словам специалистов департамента труда и социального развития, львиная доля обратившихся за услугами переобучения и повышения квалификации – граждане, которые потеряли работу, не достигнув пенсионного возраста.

«При поддержке центра занятости уже получили свидетельство об окончании курсов 50 безработных предпенсионного возраста. 15 из них успешно трудоустроились на предприятия края», – информируют в ведомстве.

У граждан, обратившихся в службу занятости, есть возможность не только бесплатного обучения. Сотрудники центров проинформируют о вакансиях, окажут психологическую поддержку, а также помогут адаптироваться на региональном рынке труда.

«Даже имея большой опыт пенсионеры, порой, не могут конкурировать с более молодыми сотрудниками. Квалифицированная помощь специалистов центров занятости может существенно ускорить поиск нужной работы», – считает директор департамента Лилия Лаврентьева.