Избирательный кодекс Приморья поменяли, но кошек выбирать не дадут

СЕГОДНЯ 04:28 2018-10-04T04:28:26+03:00

Законопроект устанавливает, что кандидат на должность губернатора Приморья может быть выдвинут не только избирательным объединением, но и в порядке самовыдвижения

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На внеочередном заседании краевого парламента приморские депутаты внесли изменения в Избирательный кодекс Приморского края.

Рассмотрев внесенный краевой Избирательной комиссией проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Приморского края", краевые законодатели приняли его сразу в трех чтениях.

Законопроект устанавливает, что кандидат на должность губернатора Приморья может быть выдвинут не только избирательным объединением, но и в порядке самовыдвижения.

Такая возможность для региональных выборов предусмотрена федеральным законодательством. Так, частью 2 статьи 32 ФЗ от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" определено, что непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением. Самовыдвижение кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ может предусматриваться законом субъекта РФ.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта РФ выдвигаются политическими партиями. Законом субъекта может предусматриваться выдвижение кандидатов на указанную должность в порядке самовыдвижения.

При этом установлено, что кандидату-самовыдвиженцу помимо получения поддержки депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований необходимо собрать подписи избирателей.

Для регистрации кандидата, выдвинутого на должность губернатора Приморья в порядке самовыдвижения, необходимо собрать подписи в количестве 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа (7 тысяч подписей).

Предварительное обсуждение инициатива Избирательной комиссии Приморья прошла на заседании профильного комитета Законодательного Собрания. Как пояснил депутатам заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников, предлагаемые изменения в случае их реализации позволят расширить возможности реализации пассивного избирательного права для всех граждан на выборах губернатора Приморского края.

Комитет по региональной политике и законности поддержал данный законопроект. "С точки зрения здравого смысла это абсолютно правильное решение. Потому что каждый человек, который чувствует в себе возможности управлять таким достаточно сложным регионом, должен иметь право выдвинуться в качестве самовыдвиженца", - отметил заместитель председателя комитета Александр Лось.

С коллегой согласился председатель комитета Джамбулат Текиев: "Муниципальный фильтр позволит отсеять не совсем адекватных людей при самовыдвижении и хорошо, что мы оставляем такую возможность. В истории демократии было случаи, что и кошек выдвигали, во всем нужен разумный подход".

"Считаю, что предложенные Избирательной комиссией края изменения соответствуют и федеральному закону, и общественным настроениям. Поправки позволят расширить возможность участия в выборах губернатора для граждан", - отметил председатель законодательного Собрания Александр Ролик.

Присутствовавший на заседании комитета врио губернатора края Олег Кожемяко также прокомментировал инициативу: "Данное решение, безусловно, расширяет возможности граждан для участия в выборах губернатора. Принцип самовыдвижения не ограничивает в правах никаких граждан, он демократичен и позволяет всем участвовать в выборах главы края. Такие изменения необходимы и продиктованы временем, любые ограничения всегда накладывают определенный отпечаток, вызывают, в том числе, протестное отношение населения к избирательной системе".