Житель Владивостока поживился красной икрой почти на 7,5 миллионов

СЕГОДНЯ 04:58 2018-10-04T04:58:47+03:00

Однако его махинации не остались безнаказанными

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В краевом центре вынесен приговор по делу о хищении крупной партии икры стоимостью свыше 7 млн рублей

Приговором Первомайского районного суда Владивостока гр-н К., 1982 года рождения, признан виновным в мошенничестве. Как установлено в судебном заседании, фигурант обманом, используя поддельные документы, похитил свыше 7,8 тысяч кило морепродукта.

Так, заведомо зная, что на складе в районе ул. Калинина хранится крупная партия икры, злоумышленник решил незаконно завладеть продукцией.

Воспользовавшись тем, что после первой покупки икры у него остались документы с реквизитами компании, фигурант изготовил подложные счет-фактуру и накладную, свидетельствовавшие о якобы произведенной им оплате 7 820 кг икры кеты.

По предъявлению поддельных документов лжепокупателю была отгружена крупная партия продукции общей стоимостью 7 миллионов 429 тысяч рублей.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 4 года лишения свободы. Руководствуясь статьей Уголовного кодекса, суд заменил осужденному вид наказания на принудительные работы в исправительном центре. За потерпевшими признано право на возмещение ущерба в порядке гражданского судопроизводства. Приговор в силу пока не вступил.