АО «Восточный Порт» приступило ко второму этапу строительства пылеветрозащитных экранов на Третьей очереди

СЕГОДНЯ 05:01 2018-10-04T05:03:06+03:00

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Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», ведет монтаж металлоконструкций пылеветрозащитных экранов на Третьей очереди высокотехнологичного угольного комплекса.

Металлические каркасы установлены на двух из 14 участков защитного ограждения. Специалисты ведут подготовительные работы для монтажа перфорированных панелей. На остальных участках завершается устройство фундаментов.

Защитное ограждение высотой 20 метров и общей протяженностью 1,7 км закроет территорию Третьей очереди по всему периметру. Строительные работы завершатся до конца 2018 года.

Проект пылеветрозащитного экрана разработан с применением наилучших доступных технологий экологически безопасной перевалки угля. Специально для АО «Восточный Порт» выполнено математическое моделирование эффективности пылезащитного сооружения с учетом розы ветров бухты Врангеля.

Возведение пылеветрозащиных экранов ведется поэтапно. В первую очередь выполняется устройство фундаментов, затем — монтаж металлического каркаса, завершающий этап — закрепление панелей пылезащитного экрана. Инвестиции в создание ограждения на Третьей очереди составляют около 360 млн рублей.

Общая площадь перфорированных панелей пылезащитного экрана составит 20 тысяч квадратных метров. Данная дополнительная мера против пыления эффективна, поскольку мелкие отверстия в металле и между панелями будут перераспределять ветер в различных направлениях и получающиеся замедленные потоки воздуха будут терять свою силу.

Одновременно АО «Восточный Порт» ведет работу по созданию аналогичных экранов по всей территории действующего угольного терминала.

АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» реализуют комплексную экологическую программу по переходу на закрытые технологии перевалки угля в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством транспорта РФ, Росприроднадзором, Росморпортом и Администрацией Приморского края в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций в рамках реализации программы составит более 1,4 млрд рублей.

АО «Восточный Порт» является первым угольным портом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

За период с 2012 по 2017 годы ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» инвестировали 1,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря, проведение экологических акций.