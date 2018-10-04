2018-10-04T06:02:47+03:00
Спорт

Стадион «Строитель» наконец вернули к жизни во Владивостоке

Ремонт на этой территории проводили специалисты Специализированной детско-юношеской спортивной школой единоборств
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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После капработ на стадионе «Строитель» (проспект 100 лет Владивостоку, 30д) появились зоны для бега, велосипедистов, а также игры в футбол и гандбол. Заняться спортом на свежем воздухе здесь может любой желающий. Вход на беговую и велосипедную дорожки свободный.

Как отметил заместитель начальника управления физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Александр Кисиль, зона для футболистов и гандболистов будет использоваться в основном для подготовки игроков по этим видам спорта. В остальное время эта зона будет открыта для местных жителей.

Ремонт на этой территории проводили специалисты Специализированной детско-юношеской спортивной школой единоборств, которые и будут следить за ее техническим состоянием. Зимой на стадионе традиционно планируют заливать каток.

Прежде чем на стадионе «Строитель» появились современные спортивные зоны, здесь был проведен огромный комплекс капитальных работ. Так, на всех объектах были уложены подстилающие и выравнивающие слои основания из щебня, поверхность была утрамбована катками, установлены бордюры, а дорожки заасфальтированы. На беговой дорожке и в зоне для игроков было уложено современное резиновое покрытие.

Для доступа на спортивные объекты заменили лестничные марши с перилами. По периметру игровой зоны установили столбы с освящением, сегодня здесь есть съемное ограждение и ворота для игры в мини-футбол и гандбол. По итогам работ на стадионе появились две беговые дорожки длиной 400 метров, велосипедная длиной 416 метров и игровая зона общей площадью 1050 квадратных метров. Кроме того, на стадионе установили уличные тренажеры для сдачи нормативов комплекса ГТО.

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