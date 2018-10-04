2018-10-04T07:36:51+03:00
Происшествия

Виновника смертельного ДТП задержали в Приморье

На место прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи
Игорь СОРОКИН
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фото из архивафото из архива
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Сообщение о столкновении в районе 73 км автодороги «Артём - Находка - п.Восточный» поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Большекаменский».

На место прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Starlet выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем КАМАЗ, а в последствии с Nissan X-Trail.

В результате водитель Toyota Starlet скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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