Виновника смертельного ДТП задержали в Приморье

СЕГОДНЯ 07:36 2018-10-04T07:36:51+03:00

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Сообщение о столкновении в районе 73 км автодороги «Артём - Находка - п.Восточный» поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Большекаменский».

На место прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Starlet выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем КАМАЗ, а в последствии с Nissan X-Trail.

В результате водитель Toyota Starlet скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.