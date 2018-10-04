Управляющие компании Приморья научили работать по-новому

СЕГОДНЯ 07:44 2018-10-04T07:45:14+03:00

Основные вопросы, которые разбирались на семинаре, связаны с важнейшими изменениями жилищного законодательства

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Семинар с управляющими компаниями и ТСЖ прошел в администрации Приморского края в четверг, 4 октября. Организатором выступила государственная жилищная инспекция Приморья.

Как отметила ее глава Алена Жигирь, конечной целью работы профильных органов власти и обслуживающих организацией должно стать повышение комфортности проживания людей.

«В последнее время в российском жилищном законодательстве произошло много изменений, новелл, которые не совсем понятны ни жителям, ни самим обслуживающим организациям. Зачастую именно из-за этого и возникает недопонимание между управляющими компания, жильцами и контрольными органами. Наша общая задача – разъяснить, понять все правовые нюансы», – подчеркнула Алена Жигирь.

По ее словам, для этого и проводятся подобные семинары с привлечением ведущих российских экспертов в этой сфере.

Основные вопросы, которые разбирались на семинаре, связаны с важнейшими изменениями жилищного законодательства, регулирующими деятельность управляющих компаний. В частности, участникам встречи разъяснили новые правила организации созыва, проведения и определения общего собрания собственников жилья, в том числе, и в заочной форме, рассказали об ужесточении ответственности за нарушения в сфере обработки персональных данных.

В ходе семинара эксперты помогли разобрать наиболее сложные вопросы, которые возникают в процессе работы управляющих организаций и ТСЖ.

Как отметили организаторы и участники совещания, подобные встречи помогают избежать нарушений в деятельности обслуживающих организаций, снизить уровень споров и конфликтов среди жильцов, тем самым повысить уровень обслуживания домов.