Военные водолазы учились спасать подлодку в Приморье

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-04T09:28:28+03:00

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Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" обеспечил тренировку водолазов спасательного отряда флота по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке и поиску затопленных объектов на глубинах до 30 метров.

"В заливе Петра Великого водолазы отработали элементы спасения и поддержания жизнедеятельности личного состава аварийной подводной лодки, лежащей на грунте. Для этих целей был задействован натурный макет эпроновской выгородки, закрепленной на дне в водолазном полигоне", - рассказали в сообщении ТОФ.

В ходе тренировки водолазы должны были обеспечить вентиляцию отсеков условно аварийной субмарины, а также обнаружить, обследовать и идентифицировать на месте различные подводные объекты, которые потенциально могут представлять угрозу судоходству.

Контроль за действиями специалистов осуществлялся с помощью малогабаритных телеуправляемых подводных аппаратов.