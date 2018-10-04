2018-10-04T09:28:28+03:00
Политика

Военные водолазы учились спасать подлодку в Приморье

В ходе тренировки водолазы должны были обеспечить вентиляцию отсеков условно аварийной субмарины
Игорь СОРОКИН
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фото из архивафото из архива
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Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" обеспечил тренировку водолазов спасательного отряда флота по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке и поиску затопленных объектов на глубинах до 30 метров.

"В заливе Петра Великого водолазы отработали элементы спасения и поддержания жизнедеятельности личного состава аварийной подводной лодки, лежащей на грунте. Для этих целей был задействован натурный макет эпроновской выгородки, закрепленной на дне в водолазном полигоне", - рассказали в сообщении ТОФ.

В ходе тренировки водолазы должны были обеспечить вентиляцию отсеков условно аварийной субмарины, а также обнаружить, обследовать и идентифицировать на месте различные подводные объекты, которые потенциально могут представлять угрозу судоходству.

Контроль за действиями специалистов осуществлялся с помощью малогабаритных телеуправляемых подводных аппаратов.

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