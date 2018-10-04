Врио губернатора Приморья призвал не торговать рыбой втридорога

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-04T11:00:41+03:00

Не только рыбаки, но и все общество должно ощущать результат работы ассоциаций

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Не просто красиво говорить, а принимать важные решения – врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко призвал участников XIII Международного конгресса рыбаков к конструктивной работе на благо населения.

Обращаясь к участникам конгресса, Олег Кожемяко отметил, что развитие рыбопромышленной отрасли, даже успешное, слабо отражается на людях.

«Как люди реагируют на то, что рыбаки выполняют свои планы? Как это отражается на тех ценах, которые есть на внутреннем рынке? Да никак!» – заявил он, озвучив цены на массово потребляемые виды рыб: филе минтая – 190-210 рублей за килограмм, приморская камбала – 170-180 рублей, камчатская – 140-150 рублей, навага – 110-120 рублей, горбуша 140-180 рублей и так далее.

Олег Кожемяко призвал рыбопромышленные ассоциации, представители которых собрались на конгрессе, быть более ответственными в этом вопросе. По его мнению, не только рыбаки, но и все общество должно ощущать результат их работы.

«Все спрашивают всегда с власти, почему цена такая высокая? Почему нет доступной рыбы недорогой? А что может власть – квоты она не распределяет, разрешения на вылов тоже не дает. Кто должен на себя взять эту роль и как это в мире делается? Это, конечно, ассоциации. Ассоциации рыбопромышленников. Им нужно по нескольким видам наиболее популярной рыбы договориться. О том, что нам нужно от объема добываемых квот 5-10 % в регион на внутренний рынок поставлять», – обозначил врио губернатора.

Он подчеркнул, что каждая такая ассоциация должна стать «связующим звеном» между рыбацким сообществом, торговлей и властью, а не просто «красиво ходить, красиво говорить, что является защитником рыбаков».

«Пусть договариваются, что рыбаки поставляют по такой цене и с такой скидкой, а торговля берет с такой-то наценкой, и тогда эта рыба будет здесь. И тогда вопросы, которые касаются инвестиционных квот, аукционов, другого изменения порядка, будут поддержаны всем обществом, всем населением, потому что все понимают, что любые потрясения в рыбной отрасли так или иначе отразятся на жизни всех людей, на том ценовом порядке, который есть. В этом и заключается главная роль ассоциации», – добавил Олег Кожемяко.