"Смешались в кучу кони, люди": во Владивостоке загорелся конный клуб
"Опекунши" лошадей сами тушили пожар до приезда огнеборцев
Фото: МЧС Приморья
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В конном клубе «Фаворит» на Проспекте 100 лет Владивостоку, 152а в открытом ангаре загорелось сено. Женщины – работницы конного клуба тут же вызвали пожарных, но до их приезда пытались сами унять огонь, боясь, что пламя перекинется на ангар с животными.
Пожарные расчёты прибыли на место через 9 минут после вызова. Благодаря их слаженной работе удалось оперативно потушить пожар.
Лошади, о которых так переживали их «опекуны» не пострадали, однако сами спасательницы заработали ожоги на руках. От госпитализации девушки отказались, на месте скорая оказала им необходимую помощь.