Одна пятая часть населения Уссурийска осталась без электричества
Когда восстановят работу одной из подстанций после аварии - неизвестно
Фото: https://www.unian.net
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В Уссурийске остались без света более 30 тысяч человек, сообщает «КП» со ссылкой на Минэнерго.
Сегодня утром, 5 октября на подстанции «Гранит» отключился выключатель 6 кВ трансформатора. Из-за аварии без электричества остались бытовые потребители города. Мощность отключенных потребителей - 8,7 МВт, - сообщило ведомство.
Новость о том, что пятая часть населения приморского города пострадала от этой аварии уже облетела, как местные, так и федеральные СМИ.
Сейчас специалисты восстанавливают работу подстанции. Когда в квартиры уссурицев вернётся электроэнергия, информации пока что нет.