2018-10-05T03:13:19+03:00
Общество

Одна пятая часть населения Уссурийска осталась без электричества

Когда восстановят работу одной из подстанций после аварии - неизвестно
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.unian.netФото: https://www.unian.net
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В Уссурийске остались без света более 30 тысяч человек, сообщает «КП» со ссылкой на Минэнерго.

Сегодня утром, 5 октября на подстанции «Гранит» отключился выключатель 6 кВ трансформатора. Из-за аварии без электричества остались бытовые потребители города. Мощность отключенных потребителей - 8,7 МВт, - сообщило ведомство.

Новость о том, что пятая часть населения приморского города пострадала от этой аварии уже облетела, как местные, так и федеральные СМИ.

Сейчас специалисты восстанавливают работу подстанции. Когда в квартиры уссурицев вернётся электроэнергия, информации пока что нет.

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