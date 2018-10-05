2018-10-05T04:24:16+03:00
Общество

"Выходные будут жаркими" - прогноз погоды на приморском канале представила бодибилдерша в бикини

Приморцы в соцсетях крайне возмущены
Софья КУЧИНА
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Фото: Скрин скандального прогноза погодыФото: Скрин скандального прогноза погоды
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Один из приморских телеканалов шокировал своих зрителей оригинальным выпуском прогноза погоды. Дело в том, что ведущей стала девушка в откровенном бикини.

— В студии работает Надежда Липилина. Предстоящий выходной ожидается по настоящему жарким! – говорит экранная красотка.

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Прогноз погоды в Уссурийске
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К слову, девушка - участница предстоящего Чемпионата Приморского края по бодибилдингу, который пройдёт уже завтра в уссурийском ДК «Дружба» - об этом она также сообщила в своём прогнозе.

Придут ли поболеть за спортсменку её новые поклонники, пока что неизвестно, но вот бурное обсуждение в паблике «ДПС-Контроль» её работа вызвала совершенно точно. Очень многие восхитились фигурой смелой бодибилдерши, но нашлись и те, кто осудил задумку канала: «Какая-то худая погода!», «Кожа и кости!», «Может ещё и топлес будут?», - возмущаются приморцы.

Однако будут ли девушки топлес предсказывать погоду в Приморье, пока что неизвестно. "Комсомолка" обещает своим читателям, что обязательно сообщит своим читателям, если такое вдруг произойдёт.

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