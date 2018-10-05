Электроснабжение микрорайона в Уссурийске полностью восстановлено
Электроснабжение микрорайона в Уссурийске полностью восстановлено, сообщает АО "ДРСК".
Причиной отключения подстанции стало повреждение на линии муниципальной сетевой организации Уссурийска. Благодаря работе системе защит оборудование подстанции ДРСК не пострадало.
- Восстановить электроснабжение большей части потребителей удалось в течение 40 минут. В 8.30 оборудование подстанции было включено полностью, - говорится в сообщении АО "ДРСК".
На данный момент специалисты Уссурийск-электросеть продолжают аварийно-восстановительные работы на своих объектах.
Напомним, жилой микрорайон в Уссурийске остался без электроэнергии сегодня утром, 5 октября. Произошло это из-за сбоя в работе оборудования подстанции. Без электроснабжения оставались бытовые потребители.