СЕГОДНЯ 05:06 2018-10-05T05:06:06+03:00

По информации АО "ДРСК", отключение произошло из-за сбоя в работе оборудования подстанции

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Электроснабжение микрорайона в Уссурийске полностью восстановлено, сообщает АО "ДРСК".

Причиной отключения подстанции стало повреждение на линии муниципальной сетевой организации Уссурийска. Благодаря работе системе защит оборудование подстанции ДРСК не пострадало.

- Восстановить электроснабжение большей части потребителей удалось в течение 40 минут. В 8.30 оборудование подстанции было включено полностью, - говорится в сообщении АО "ДРСК".

На данный момент специалисты Уссурийск-электросеть продолжают аварийно-восстановительные работы на своих объектах.

Напомним, жилой микрорайон в Уссурийске остался без электроэнергии сегодня утром, 5 октября. Произошло это из-за сбоя в работе оборудования подстанции. Без электроснабжения оставались бытовые потребители.