20 тонн полуразмороженной морской рыбы проверяет Россельхознадзор
20 тонн полуразмороженной рыбы обнаружили госинспекторы приморского Россельхознадзора. Во время осмотра вагона-термоса на территории ООО «ДВ-Порт» оказалось, что температура в толще перевозимой продукции составила минус 15,1 °С, тогда как необходимо чтобы было минус 18 °С – этого требует технический регламент перевозки.
Кижуч, кету и гольца отправили на дозаморозку, в дальнейшем специалисты возьмут пробы и решат, что можно ли эти морепродукты употреблять в пищу.
По фактам нарушений идёт проверка, виновных привлекут к административной ответственности.
Ведомство отмечает, что собственникам необходимо помнить: в отличие от вагонов-рефрижераторов у вагонов-термосов нет холодильных установок. Именно из-за этого сроки и дальность перевозки продукции в таких вагонах более сжаты.