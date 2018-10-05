20 тонн полуразмороженной морской рыбы проверяет Россельхознадзор

СЕГОДНЯ 06:07 2018-10-05T06:07:46+03:00

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20 тонн полуразмороженной рыбы обнаружили госинспекторы приморского Россельхознадзора. Во время осмотра вагона-термоса на территории ООО «ДВ-Порт» оказалось, что температура в толще перевозимой продукции составила минус 15,1 °С, тогда как необходимо чтобы было минус 18 °С – этого требует технический регламент перевозки.

Кижуч, кету и гольца отправили на дозаморозку, в дальнейшем специалисты возьмут пробы и решат, что можно ли эти морепродукты употреблять в пищу.

По фактам нарушений идёт проверка, виновных привлекут к административной ответственности.

Ведомство отмечает, что собственникам необходимо помнить: в отличие от вагонов-рефрижераторов у вагонов-термосов нет холодильных установок. Именно из-за этого сроки и дальность перевозки продукции в таких вагонах более сжаты.