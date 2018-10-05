2018-10-05T09:11:02+03:00
Общество

Четырёхлетнего малыша вынесли всего в крови из покорёженной машины (видео)

В Фокино произошло страшное ДТП
Софья КУЧИНА
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Фото: dpscontrolФото: dpscontrol
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Сегодня утром в Фокино произошло страшное ДТП. На практически ровной дороге столкнулись две машины, ещё одну задели. В паблике dpscontrol появилось видео, на котором видно, что Toyota Mark превратилась практически в груду металла.

Как сообщают в комментариях к записи, в аварии пострадал четырёхлетний ребёнок, его вынесли из машины всего в крови – порезало стёклами.

Фокино... с машины достали ребёнка в крови лет 4х. Забрала скорая.

- Слава богу был пристёгнут, - говорят очевидцы. Они же передают, что у матери малыша повреждена нога. Пострадавших увезли на скорой.

Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны, но свидетели винят «убитую» дорогу и высокие скорости.

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