Четырёхлетнего малыша вынесли всего в крови из покорёженной машины (видео)
Сегодня утром в Фокино произошло страшное ДТП. На практически ровной дороге столкнулись две машины, ещё одну задели. В паблике dpscontrol появилось видео, на котором видно, что Toyota Mark превратилась практически в груду металла.
Как сообщают в комментариях к записи, в аварии пострадал четырёхлетний ребёнок, его вынесли из машины всего в крови – порезало стёклами.
Фокино... с машины достали ребёнка в крови лет 4х. Забрала скорая.
- Слава богу был пристёгнут, - говорят очевидцы. Они же передают, что у матери малыша повреждена нога. Пострадавших увезли на скорой.
Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны, но свидетели винят «убитую» дорогу и высокие скорости.