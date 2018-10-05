2018-10-05T09:21:58+03:00
Общество

Овец и тёлок-«нелегалов» из Забайкалья не пустили в Приморье

У водителя автовоза, перевозившего домашний скот отсутствовали документы на животных
Софья КУЧИНА
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Фото: https://mir24.tv/news/Фото: https://mir24.tv/news/
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Сотрудники ДПС и Россельхознадзора в Пожарском районе Приморского края при досмотре крытого автовоза обнаружили 27 коров, 14 быков, 32 овец и одну козу. Как оказалось, животные путешествовали нелегально - у перевозчика отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы на скотину.

Водитель машины рассказал, что везёт рогатых из Забайкалья в Артём – для одного из приморских фермерских хозяйств.

Однако перевозить животных можно лишь при наличии ветсвидетельства, подтверждающего отсутствие у них заболеваний. Теперь весь скот находится на карантине в отдельном загоне. Специалисты проверят «мигрантов» в течение 30 дней. Водителю же придётся заплатить административный штраф.

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