Жительница Партизанска пропала во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-05T09:47:06+03:00

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Во Владивостоке пропала сорокалетняя женщина, сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.

За помощью в поиске Натальи Кравченко 1979 года рождения обратились её родные. По их словам, в последний раз она выходила на связь первого октября. До этого числа, к слову, она проживала во Владивостоке по адресу Чапаева, 12. Её пожилая мать и маленькая дочь живут в Партизанске и очень хотят узнать, не случилось ли чего плохого с их родным человеком.

Информацию о местонахождении Натальи можно сообщать по телефону: 8-902-524-24-06