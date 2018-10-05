2018-10-05T10:49:41+03:00
Общество

На мосту через Кроуновку бетонируют пролёты

Строители уже отсыпают землю на подходах
Софья КУЧИНА
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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Мост через реку Кроуновку совсем скоро доделают в Уссурийском городском округе. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморья, сейчас на сооружении устраивают проезжую часть. По словам подрядчика, уже забетонированы два пролёта из шести. После завершения бетонирования на всех пролётах, начнётся установка деформационных швов.

Сегодня здесь работают 25 рабочих и 10 единиц техники. Строители отсыпают землю на подходах к мосту. Открыть движение власти пообещали до конца года.

Напомним, мост через Кроуновку рухнул в сентябре 2015 года во время тайфуна «Гони». С тех пор и ведётся строительство нового, его длина составит 121 метр. Конструкцию возводят так, чтобы она могла выдержать большой напор воды.

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