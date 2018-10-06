2018-10-06T03:34:07+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 6 октября: днем облачно, а вечером возможен дождь

Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 06 октября, погоду Приморского края определют фронтальные разделы. Переменная облачность, на юге местами небольшой дождь ( вероятность 50%). Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17...+22°C. Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +17°C, в бухте Находка +14°C.

Во Владивостоке переменная облачность, в конце дня возможен небольшой дождь ( вероятность 40%). Ветер юго-восточный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +16...+18°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.

В Находке облачно, вечером дождь (вероятность 70%). Ветер юго-восточный, умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +19...+21°C.

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