Молодые полицейские Владивостока принесли Присягу

СЕГОДНЯ 03:50 2018-10-06T03:50:53+03:00

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Во Владивостоке курсанты Дальневосточного Юридического института МВД России приняли Присягу

У Мемориала памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, прошел торжественный ритуал приведения к Присяге сотрудника органа внутренних дел первокурсников Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России.

Началом ритуала послужил вынос знамённой группой Государственного флага Российской Федерации.

В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации и Думы Владивостока, руководство Управления МВД России по Приморскому краю, бывший начальник Владивостокского филиала ДВЮИ МВД России полковник милиции в отставке В.Г. Лагута, представитель Владивостокской епархии, личный состав Владивостокского филиала ДВЮИ МВД России, и, конечно же, родные и близкие молодых полицейских, принявших Присягу.

Под Государственным флагом Российской Федерации к Присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации были приведены 44 курсанта первого курса очной формы обучения, обучающиеся по специальностям «Правоохранительная деятельность» и «Правовое обеспечение национальной безопасности». День торжественного принятия присяги совпал со столетним юбилеем со Дня образования уголовного розыска России.

Молодые полицейские торжественными словами Присяги подтвердили свой осознанный выбор, смыслом которого является беззаветное служение людям и Отечеству.

Начальник филиала полковник полиции Максим Тулиглович поздравил курсантов с важным для каждого сотрудника органов внутренних дел событием. Максим Анатольевич отметил, что произнесенные в этот день слова Присяги будут постоянным напоминанием молодым полицейским о верности служебному долгу, обязанности по защите прав и законных интересов граждан, о беззаветном и преданном служении народу и Отечеству.

По установившейся традиции, после церемонии принятия Присяги собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников ОВД, павших при исполнении служебного долга и возложили венки к мемориальной Стелле.

Почетные гости, представители родителей первокурсников поздравили молодых полицейских с одним из важнейших событий в судьбе каждого сотрудника органов внутренних дел России.

Завершилось мероприятие прохождением личного состава филиала торжественным маршем и памятным фотографированием.