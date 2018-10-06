Турнир памяти великого боксёра пройдет во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-06T04:00:24+03:00

В этом году в соревнованиях примут участие сильнейшие боксеры из регионов Дальнего Востока

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В понедельник, 8 октября, во Владивостоке состоится открытие 28-го Всероссийского турнира по боксу класса «А» памяти капитана дальнего плавания, участника Великой Отечественной войны, абсолютного чемпиона Сибири и Дальнего Востока по боксу, победителя международной встречи по боксу США – СССР Виктора Сахарова.

Это один из самых значимых турниров в регионе. За всю историю в нем участвовали более 1,5 тысячи спортсменов, причем не только из России, но и Монголии, Индии, Кореи, Китая.

В этом году в соревнованиях примут участие сильнейшие боксеры из регионов Дальнего Востока – Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской областей, ЕАО, Республики Саха (Якутия), российских городов – Ангарска, Читы, Улан-Удэ, а также из Республики Казахстан.

8 октября в 17.30 состоятся торжественное открытие и предварительные бои. 9 октября в 17.30 – четвертьфинальные бои, 10 октября в 16.00 – полуфинальные бои. 11 октября в 17.30 пройдут финальные бои, церемония награждения победителей и призеров.