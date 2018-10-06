Приморская Мариинка радует публику семейными постановками

СЕГОДНЯ 05:56 2018-10-06T05:57:18+03:00

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«Мариинский – детям» – с 6 по 14 октября в рамках специального проекта на Приморской сцене Мариинки будут представлены лучшие постановки для всей семьи.

Как рассказали в театре, 6 октября программу откроет красочный балет Адольфа Адана «Корсар» в постановке главного балетмейстера театра Эльдара Алиева. Историю любви корсара Конрада и очаровательной Медоры расскажут артисты балетной труппы Приморской сцены. Спектакль пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Приморской сцены, дирижер – Антон Торбеев.

Самую жизнерадостную оперу Николая Римского-Корсакова – «Сказку о царе Салтане» – представят публике 7 октября. Ярморочный дух оперы удалось сохранить постановщикам спектакля на Приморской сцене. В ярких образах исполнят партии солисты оперной труппы Приморской сцены, за дирижерским пультом Симфонического оркестра театра выступит Валерий Трубин-Леонов.

10 и 11 октября впервые в новом сезоне будет представлен безусловный хит репертуара театра – «Щелкунчик» Петра Чайковского, который вне зависимости от времени года дарит ощущение волшебного праздника и сказочных перемен.

«Выразительная хореография Эльдара Алиева, знакомая каждому музыка, великолепные костюмы и декорации – слагающие неизменного успеха постановки Приморской сцены. За дирижерским пультом Симфонического оркестра театра выступит Антон Торбеев», – отметили в Мариинке.

13 октября будут представлены одноактные балеты «Бемби» и «В джунглях» в хореографии Антона Пимонова. Балетная дилогия идет в один вечер и предназначена для семейного просмотра: сюжет спектаклей основан на романе об олененке Бемби, а также его продолжении – романе «Дети Бемби».

Завершится «Мариинский – детям» 14 октября оперой Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» в постановке Алена Маратра. Эта прекрасная добрая сказка в равной мере любима и детьми, и взрослыми. За дирижерским пультом Симфонического оркестра Приморской сцены выступит приглашенный дирижер театра Антон Шабуров – недавно он был удостоен 1-ой премии Международного конкурса Jeunesses Musicales.