Владивосток отрекается от водительского кошмара - эвакуаторов

СЕГОДНЯ 06:01 2018-10-06T06:01:28+03:00

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По поручению главы Владивостока Виталия Веркеенко в городе демонтируют около 200 дорожных знаков «Работает эвакуатор». Вместо них под знаками «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена» установят знаки, предупреждающие о фото-видеофиксации. Таким образом Владивосток намерен избавиться от порочной практики эвакуации и штрафстоянок, заявил Виталий Веркеенко.

Администрация Владивостока убирает дорожные знаки дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор», установленные под дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена». Для информирования автомобилистов запрещающие знаки будут дооборудованы дополнительной табличкой «Фотовидеофиксация», сообщили в управлении дорог и благоустройства города. Такое решение принял глава Владивостока Виталий Веркеенко, о чем уведомил ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Одновременно в краевую администрацию направлено письмо с предложением усилить контроль над соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств, которая осуществляется силами КГУ «Примгосавтонадзор» с применением мобильных комплексов фотофиксации нарушений ПДД «Паркон». Виталий Веркеенко предложил увеличить количество мобильных комплексов и маршрутов их работы.

«Штрафы за нарушения правил парковки идут в краевой бюджет, а вот от деятельности штрафстоянок – в чей-то карман. Это решение не отменяет правил ПДД, их, безусловно, нужно соблюдать. Но есть более эффективные меры по пресечению нарушений и контролю их соблюдения. Проблема с парковками во Владивостоке действительно острая, но и эвакуаторы – не панацея, более того, чаще всего они работают там, где удобно и выгодно, а не там, где это действительно нужно. А страдают люди. Это бич Владивостока, от которого нужно избавиться», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Глава краевого центра также призвал автомобилистов города соблюдать культуру вождения и не парковать свои машины на пожарных проездах и подъездах к социальным учреждениям.

За минувшую ночь с улиц Владивостока уже исчезли 86 знаков «Работает эвакуатор», в первоочередной список попали Мордовцева, Алеутская, Фонтанная, Пологая, Уборевича, Бестужева, Верхнепортовая, Калинина, Русская и другие.