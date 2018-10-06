Полиция Владивостока не прекращает борьбу с парковщиками-нелегалами
Сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства.
За прошедшую неделю проверена деятельность парковок на улицах Адмирала Юмашева, Нейбута, Часовитина и проспекте 100-лет Владивостоку.
Составлено пять протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировой суд для принятия решения.
Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2018 года полицейскими составлено 119 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан — 79.
Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).
Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД по Владивостоку:
Отдел полиции № 1 (Ленинский район) 226-71-71
Отдел полиции № 2 (Первомайский район) 227-65-63
Отдел полиции № 3 (Первореченский район) 240-38-65
Отдел полиции № 4 (Фрунзенский район) 265-53-41
Отдел полиции № 5 (Советский район) 232-05-26
Отдел полиции № 6 (Океанский) 238-80-03
Отдел полиции № 9 (о. Русский) 249-09-27