Полиция Владивостока не прекращает борьбу с парковщиками-нелегалами

СЕГОДНЯ 09:19 2018-10-06T09:19:28+03:00

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Сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства.

За прошедшую неделю проверена деятельность парковок на улицах Адмирала Юмашева, Нейбута, Часовитина и проспекте 100-лет Владивостоку.

Составлено пять протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировой суд для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2018 года полицейскими составлено 119 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан — 79.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД по Владивостоку:

Отдел полиции № 1 (Ленинский район) 226-71-71

Отдел полиции № 2 (Первомайский район) 227-65-63

Отдел полиции № 3 (Первореченский район) 240-38-65

Отдел полиции № 4 (Фрунзенский район) 265-53-41

Отдел полиции № 5 (Советский район) 232-05-26

Отдел полиции № 6 (Океанский) 238-80-03

Отдел полиции № 9 (о. Русский) 249-09-27