Из пожара площадью 150 "квадратов" спасли троих взрослых приморцев и ребенка

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-06T09:29:35+03:00

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6 октября в 3:36 на пульт пожарной охраны Уссурийска поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Заречная, 2д. Немедленно на место были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по адресу уже спустя 5 минут.

Наблюдалось открытое горение кровли двухэтажного строения, пристройки к многоквартирному дому. Проведя боевое развертывание, бойцы приступили к разведке. Задействовав звенья газодымозащитной службы, пожарные вывели из горящего здания четверых человек, среди которых был ребёнок. Помощь медиков спасённым не потребовалась. Других людей в здании не нашлось.

В 4 часа 21 минуту пожар был локализован, а в 5.08 ликвидировано открытое горение. После тщательного осмотра и проливки дымящихся конструкций, начальник караула в 9 часов 52 минуты сообщил о полной ликвидации пожара. Общая площадь пожара составила 150 кв. м. При тушении было задействовано 33 человека личного состава и 10 единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет.