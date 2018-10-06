Владивосток меняет подход к ремонту дорог

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-06T11:34:32+03:00

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Виталий Веркеенко проинспектировал ремонт нескольких участков дорог во Владивостоке. В рамках рабочей поездки глава Владивостока проверил качество работ по программе «Безопасные и качественные дороги» на улице Русской и ход работ на верхнем участке Прапорщика Комарова, а также сделал ряд замечаний по ремонту участка в районе автовокзала.

Первая в списке – улица Русская. Точнее, ее участок длиной 1300 метров от основной дороги до пересечения с улицей Раевского. Это тот самый участок, который ведет к «тысячекоечной» больнице и по которому ежедневно спешат десятки машин скорой помощи, сотни автомобилей местных жителей, а также проходят автобусный и троллейбусный маршруты. Последние несколько лет дорога была сильно разбита, а специалисты управления дорог и благоустройства получали огромное количество жалоб.

Сегодня все работы на объекте завершены. Строители благоустроили здесь разворотное кольцо троллейбуса, установили около 1,5 тысяч дорожных и тротуарных бортовых камней, новое леерное ограждение, заменили 73 люка и решётки инженерных сетей, нанесли дорожную разметку. Площадь нового асфальта составила более 15 тысяч квадратных метров.

Много вопросов вызвало качество работ, например, бетонные кляксы, оставшиеся на новом тротуаре после установки лееров, и места их размещения. На вопрос, почему они внезапно заканчиваются на середине отремонтированного участка, прозвучал ответ: «Потому что деньги закончились».

По словам специалистов, из-за такой установки лееров в дальнейшем возникнут сложности при уборке улиц, в том числе спецтехникой зимой. Кроме того, это повлияет на пропускную способность дорог, ввиду того что автомобили уже не смогут припарковаться вплотную к бордюру.

«Есть ли в проекте требования к краске, которым покрывают леера? Почему на одних дорогах она дороже, чем на других? По всему городу потом страшные леера с облупившейся краской, которые приводят в порядок специалисты нашего предприятия», - глава Владивостока продолжал задавать эти и другие вопросы.

«Странным образом у нас происходит подготовка проектной документации. В процессе ее разработки важно принимать во внимание оптимальность и эффективность дальнейшего обслуживания. Включите в процесс подготовки ТЗ эксплуатирующую организацию, чтобы не возникало подобных вопросов», - поручил Виталий Веркеенко начальнику управления дорог и благоустройства Юрию Трутнову.

23 октября дорогу приедет принимать специальная комиссия в составе специалистов Росавтодора, краевого департамента дорожного хозяйства, руководства административно-территориального управления района и представителей эксплуатирующей организации - муниципального предприятия «Содержание городских территорий». К этому времени все недостатки необходимо устранить, заявил глава Владивостока. Особое внимание – работе системы ливневой канализации на этом участке. Ливневые колодцы и решетки необходимо устанавливать не там, где удобно подрядчику, а там, где они будут эффективно работать, подчеркнул Виталий Веркеенко.

После Русской глава города отправился в район автовокзала. Здесь завершились работы на участке от автовокзала до пересечения с проспектом 100-летия Владивостока. Ремонт одной из самых загруженных дорожных артерий города начался в конце июня и проходил за счёт субсидии из дорожного фонда Приморского края.

Подрядная организация выполнила на участке ремонт пешеходных зон на площади 615 квадратных метров, установила 1130 тротуарных и 900 дорожных бортовых камней, демонтировала старое дорожное покрытие и заменила люки и решётки инженерных сетей с полной заменой плит перекрытия колодцев. На газонах высажено 53 дерева, вдоль тротуара установлено 192 метра леерного ограждения. Однако и газон, и леера также внезапно заканчиваются посреди участка.

Подрядчик, компания «Промстрой-ДВ», должна была завершить все работы до 30 августа но не успела к назначенному сроку. На все работы был потрачен 31 миллион рублей. А на весь аварийно-восстановительный ремонт в этом году было заложено всего 45 миллионов рублей.

«Бардак у вас тут. Почему поэтапно принимали работы, если контрактом это не предусмотрено? Почему продлили сроки без штрафных санкций для подрядчика, да еще и по причине неблагоприятных погодных условий? Нет такого в перечне оснований для изменения существенных условий контракта. Почему разметки нет на дороге?» - задал вопросы мэр Юрию Трунову.

На этом участке проектом не было предусмотрено нанесение разметки, ответил тот.

«А почему одним проектом предусмотрено, а другим нет?» - возмутился Виталий Веркеенко и поручил оперативно нанести разметку муниципальному предприятию «Содержание городских территорий» (СГТ).

Также глава города обратил внимание на сухие деревья, которые не спилены и могут в любой момент упасть на головы пешеходов. Еще одной причиной его недоумения стали куски старого асфальта, разбросанного по траве, и торчащий из земли кусок основания старой рекламной конструкции. Ясно, что в любой момент здесь может споткнуться и пораниться любой пешеход.

«Это как надо не любить свой город, чтобы вот таким образом всё делать», - посетовал мэр.

Глава Владивостока поручил подрядчику устранить все недостатки, а профильному управлению - расширить состав приемочной комиссии, чтобы результат получился объективным.

Третьим объектом выездного совещания стал многострадальный участок улицы Прапорщика Комарова, ведущий вверх от центра материнства и детства. Его ремонт в этом году проходит на сэкономленные средства (3,8 млн. рублей), и новый асфальт здесь с нетерпением ждут местные жители. Подрядчик должен завершить работы до 21 октября. Виталий Веркеенко ранее отмечал, что участок очень важный, так как эта дорога выходит на фуникулер и может развязать движение в этом районе, связав Уборевича с Гоголя.

Участок сложный - большой уклон, ранее Виталий Веркеенко поручал при подготовке техзадания разработать для него специальные технические решения.

«Вообще дорогу с таким уклоном необходимо делать в бетоне. В противном случае убедитесь в корректности проектных решений и состава асфальта, чтоб он не сполз вниз по склону», - заявлял глава Владивостока.

Сейчас здесь уже демонтировано старое покрытие из асфальтобетона и бетонных плит, рабочие отсыпают щебеночно-песчаное основание (оно будет толщиной 20 сантиметров) и устанавливает новые бортовые камни. Параллельно идут работы по замене 18 люков и решёток инженерных сетей. На эти работы глава города настоятельно рекомендовал обратить особое внимание: «Ливневка должна работать. Разработайте проектные решения для сохранения асфальтового полотна». При этом асфальт необходимо положить такой, чтобы он минимизировал зимой процесс скольжения, подчеркнул Виталий Веркеенко.

Дорожники работают без перекрытия участка, чем создали здесь большие сложности для автомобилистов.

«У вас есть проект организации работ?»

Оказалось, что такого плана у подрядчика нет.

«Разработайте. Пока уложите плиты на ливневке, их уже раздавят и автомобилисты здесь колеса пооставляют. Безусловно, есть вопросы к качеству и организации работ подрядчиками, но причина все-таки в некачественных проектах и приемке, в несистемной работе управления дорог и благоустройства. Ее выстраиванием займется новый руководитель, мой заместитель Михаил Марков. Человек ответственный, компетентный и профессиональный. Уверен, он наведет порядок в дорожной сфере во Владивостоке», - подытожил Виталий Веркеенко.

Напомним, в этом году ремонт дорог во Владивостоке по программе «Безопасные и качественные работы» начали значительно раньше. Отремонтировали 20 километров на 10 улицах города. 11-й станет верхний участок улиц Прапорщика Комарова. По поручению главы города сформирована рабочая комиссия, которая проверит выполненные работы по каждому объекту и только после этого подрядчики получат оплату. На реализацию поставленных задач направлено около 450 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Но необходимо в целом изменить подход к ремонту дорог в краевом центре, считает глава Владивостока Виталий Веркеенко.

«Меня так же, как и жителей, возмущает состояние городских дорог, растаяли за сезон, как «промокашки». Это результат несистемной работы, некачественных проектов, отсутствия планирования, безответственного отношения и приемки работ «с закрытыми глазами». Не учитывавшихся проектами ливневок, закатанных в асфальт люков, нарушений технологии укладки, некачественных материалов, отсутствия компетенций у подрядчиков и т. д. Как будто намеренно на сезон делалось. И выбор приоритетов при включении в программы ремонта для жителей неочевиден. При этом на эти цели тратится практически пятая часть бюджета Владивостока. Необходимо наконец создать программу поэтапного ремонта дорог», - заявлял Виталий Веркеенко.