Сегодня в Приморье ожидается тёплая погода

СЕГОДНЯ 02:00 2018-10-06T17:34:45+03:00

Температура воды в море держится на 18 градусах Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

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Сегодня, 07 октября, погоду Приморского края определют фронтальные разделы. Переменная облачность ночью без осадков, днем на юге небольшой и умеренный дождь. Ветер южный, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4...+16°C, днем +17...+22°C. Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +17°C, в бухте Находка +14°C.

Во Владивостоке переменная облачность, ночью без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +13...+17°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8°C, днем +20...+22°C.

В Находке облачно, ночью без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +19...+21°C.