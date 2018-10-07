«Луч» сыграл вничью на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи

СЕГОДНЯ 05:30 2018-10-07T05:40:23+03:00

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Вчера, 6 октября, владивостокская команда «Луч» провела матч с футболистами из клуба «Сочи». Местная команда принимала гостей из Владивостока.

В первые минуты жёлто-синие стали активничать на чужом поле, и уже на четвёртой минуте Кирилл Суслов забил в ворота противников первый гол. Второй мяч в воротах сочинцев оказался почти через минуту. Гол забил Сергей Прокофьев.

Увидев на табло счёт 2:0 команда из Сочи сразу решили взять инициативу на себя. Это помогло игрокам, и на девятой минуте Никита Бурмистров забил первый мяч в ворота владивостокских футболистов. Второй долго ждать не пришлось - его забили под завершение первого тайма.

На втором тайме сюрпризов не произошло, и счёт до конца игры так и остался 2:2. Всего «Луч» набрал 16 очков в сезоне и занимает 16-е место, в то время как команда «Сочи» осталась на восьмой строчке.