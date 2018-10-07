Международный мототурнир во Владивостоке собрал мотоциклистов из Испании и стран АТР

СЕГОДНЯ 06:00 2018-10-07T06:08:52+03:00

Трёхдневные заезды пройдут как в краевом центре, так и в пригороде

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Трёхдневный чемпионат по эндуро на мотоциклах «On The Edge» привлёк сильнейших мотоциклистов Дальнего Востока. Во Владивосток приехали гонщики из Хабаровска, Сахалинска, Благовещенска, стран СНГ, АТР и Испании.

В эти дни участникам предстоит преодолевать камни и бревна, рампы фристайл-мотокросса, кабельные катушки и многое другое. Такие заезды позволяют прочувствовать болельщикам и зрителям ощутить всю мощь двигателей «железных коней». Судьи же в этом время оценивают технику прохождения трассы участниками. Посмотреть на соревнования и поддержать спортсменов смогут все желающие, вход свободный.

На второй день мотоциклисты проезжают по маршруту протяженностью 75-110 км по пересеченной местности. Дорога непроста и извилиста - она включает в себя различные подъемы, лесные и горные секции, крутые спуски, индустриальные препятствия и различные сюрпризы от организаторов.

В заключение участники заезда проезжают по пути до 100 км, а дорога выстроена таким образом, что возвращает обратно во Владивосток, на зрелищный финишный участок, доступный зрителям. При прохождении внедорожного маршрута спортсмены используют GPS-навигатор, а также ориентируются по разметке на трассе, для участников организованы дозаправки топливом и сервисная зона. Награждение пройдет сразу после окончания гонки вечером 8 октября.