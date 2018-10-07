2018-10-07T07:16:29+03:00
Общество

Десятки рыболовецких шхун КНДР нашли в приморской бухте

Суда укрываются в Приморье от непогоды
Максим АВЕРКИН
Поделиться:
Видео: Ежедневные новости ВЛадивостокаВидео: Ежедневные новости ВЛадивостока
Изменить размер текста:

Жители Приморья стали свидетелями, как в Ольгинском районе края в разных бухтах скопилось большое количество рыболовецких шхун с флагами Северной Кореи.

Как передают очевидцы, число судов доходит в некоторых бухтах по нескольку десятков, в других - несколько сотен. Впрочем, паниковать не приходится. Всему виной бушующий тайфун.

Как передают «Ежедневные новости Владивостока» со ссылкой на свой источник, близкий к Пограуправлению ФСБ по Приморскому краю, северокорейские рыбаки укрываются от стихии, которая сейчас бушует в Японском море. После окончания они вернутся в открытое море.

Отметим, что схожая ситуация уже происходила в Приморье 3 сентября, когда шхунам так же угрожал тайфун.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24