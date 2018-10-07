Сегодня хоккеисты из «Адмирала» сразятся с челябинским «Трактором»

СЕГОДНЯ 09:05 2018-10-07T09:08:30+03:00

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Матч между хоккейными клубами «Адмирал» и «Трактор» состоится сегодня в «Фетисов Арене» в 17:00.

Как сообщает пресс-служба «Адмирал», челябинцы начали чемпионат не слишком уверенно, но позже начали набирать силу и сейчас стали одними из сильнейших российских команд по хоккею. Перед матчами на вылет они выдали серию из семи побед подряд. Поэтому игра со столь сильными игроками порадует фанатов интересными моментами.

Отметим, что клуб образован в 1947 году, а среди его достижений: серебряный призер чемпионата КХЛ (2013), обладатель Кубка Континента (2012), финалист кубка Шпенглера (1973), финалист кубка СССР (1973).

Всего «Адмирал» и «Трактор» сходились между собой десять раз. Половина матчей завершилась за пределами основного времени, трижды команды доигрались до буллитов, и дважды все завершилось в овертайме. В дополнительной пятиминутке «моряки» дважды праздновали победу. В серии штрафных бросков у челябинцев две победы, у приморцев одна. В основное время «Трактор» выиграл четыре раза, «Адмирал» – один, в прошлом сезоне.