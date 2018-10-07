Туристический слёт «Земли леопарда» собрал более 100 человек

СЕГОДНЯ 08:10 2018-10-07T09:11:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приморье состоялся всемирный день туризма, который отметили спортивно-туристическим слётом на «Земле леопарда». Мероприятие посетили школьники из соседствующих с национальным парком поселений.

В этом году событие прошло с новой программой соревнований. Участникам предлагалось покорить особую трассу у визит-центра «Земли леопарда», на которую вышло 14 команд – по 6 человек в каждой.

Состязались ребята в прохождении разнообразных навесных переправ, сборе рюкзака, оказание помощи пострадавшему и его переноску, поиск клещей и собирание грибов. Все станции нужно было пройти как можно быстрее каждому члену команды, что требовало сплоченности и силы.

Завершился турслёт награждением участников. Затем дети и их родители, которые пришли поддержать своих чад, посетили маршрут «Тропой леопарда» и узнали много нового о дальневосточном леопарде и уникальной природе юго-западного Приморья