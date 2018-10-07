Две машины не поделили центральную дорогу во Владивостоке

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-07T11:39:16+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло на остановке Авангард во Владивостоке.

Как сообщает группа dps_vl в социальной сети Инстаграм, авария произошла рядом со зданием по адресу Светланская, 145. Nissan Cedric выезжал со стороны остановки Дальзавод и проехал по перекрёстку на остаовке Авангард.

В этот момент со стороны улицы капитана Шефнера двигалась Toyota Prius, и так же выезжала на разрешающий сигнал светофора/ Совершив поворот в сторону Гайдамака, она столкнулась с «Цедриком».

Обе машины получили значительные повреждения, в особенности «Ниссан» - помимо боковой стороны ему деформировало колесо. Пострадавших в происшествии нет.