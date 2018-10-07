2018-10-07T11:39:16+03:00
Общество

Две машины не поделили центральную дорогу во Владивостоке

Автомобили получили значительные повреждения
Максим АВЕРКИН
Поделиться:
Фото: dps_vlФото: dps_vl
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло на остановке Авангард во Владивостоке.

Как сообщает группа dps_vl в социальной сети Инстаграм, авария произошла рядом со зданием по адресу Светланская, 145. Nissan Cedric выезжал со стороны остановки Дальзавод и проехал по перекрёстку на остаовке Авангард.

В этот момент со стороны улицы капитана Шефнера двигалась Toyota Prius, и так же выезжала на разрешающий сигнал светофора/ Совершив поворот в сторону Гайдамака, она столкнулась с «Цедриком».

Обе машины получили значительные повреждения, в особенности «Ниссан» - помимо боковой стороны ему деформировало колесо. Пострадавших в происшествии нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врио губернатора Приморья осмотрел аварийный мост через реку Соколовка
Сегодня хоккеисты из «Адмирала» сразятся с челябинским «Трактором»
Туристический слёт «Земли леопарда» собрал более 100 человек
Десятки рыболовецких шхун КНДР нашли в приморской бухте
Международный мототурнир во Владивостоке собрал мотоциклистов из Испании и стран АТР
«Луч» сыграл вничью на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи
Во Владивостоке мужчина выпал из окна многоэтажного дома
В страшной аварии несколько человек зажало в покореженной машине в Приморье
Сегодня в Приморье ожидается тёплая погода
Владивосток меняет подход к ремонту дорог
Из пожара площадью 150 "квадратов" спасли троих взрослых приморцев и ребенка
Полиция Владивостока не прекращает борьбу с парковщиками-нелегалами
Парк для всех патриотов откроют на острове Русский во Владивостоке