Во Владивостоке сегодня ветрено, но без дождей

СЕГОДНЯ 00:53 2018-10-08T00:53:38+03:00

Уже к середине недели в Приморском крае крепко похолодает

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Сегодня, 8 октября, погоду Приморья задает поле повышенного давления.

Это подразумевает переменную облачность, без дождей. Ветер западный, юго-западный умеренный. Воздух +14...+20°C. Вода в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +17°C, в бухте Находка +14°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Воздух +15...+17°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Воздух +18...+20°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Воздух +16...+18°C.