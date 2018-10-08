Во Владивостоке сегодня ветрено, но без дождей
Сегодня, 8 октября, погоду Приморья задает поле повышенного давления.
Это подразумевает переменную облачность, без дождей. Ветер западный, юго-западный умеренный. Воздух +14...+20°C. Вода в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +17°C, в бухте Находка +14°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Воздух +15...+17°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Воздух +18...+20°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Воздух +16...+18°C.