Боевые корабли Тихоокеанского флота покинули японскую базу

СЕГОДНЯ 01:41 2018-10-08T01:41:56+03:00

Командование и личный состав отряда приняли участие в памятной церемонии, посвященной 160-летию открытия первого консульства России в Японии

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» завершил деловой заход в порт Хакодате и покинул военно-морскую базу Сил морской самообороны Японии

С 4 по 6 октября в соответствие с программой визита командир прохода начальник штаба Подводных сил ТОФ контр-адмирал Эдуард Михайлов и командиры кораблей нанесли визиты вежливости командному составу военно-морской базы, полицейским и властям Хакодате.

Командование и личный состав отряда приняли участие в памятной церемонии, посвященной 160-летию открытия первого консульства России в Японии, провели товарищеские спортивные соревнования с японскими моряками. Также военнослужащие ТОФ и МССО Японии обменялись взаимными визитами на боевые корабли.

Отряд кораблей ТОФ продолжает выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.