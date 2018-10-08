Врио губернатора Приморья сравнил бюджеты края и Сахалина - и ахнул

СЕГОДНЯ 02:04 2018-10-08T02:04:39+03:00

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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко считает бюджет края "очень слабым" и будет добиваться его наращивания в Москве. При этом врио отметил, что в правительстве региональный бюджет считают "хорошим", но он с ними не согласен.

"А бюджет очень простой, очень выгодный для министерства финансов, для Москвы. Есть доходная часть, например, 95 миллиардов, и все расходы отсюда и берутся. Школы - вот столько, как хотите, так и крутитесь, больницы - столько, как хотите, так и крутитесь. Не по факту того, что здесь потребность гораздо больше, и бюджет должен сформироваться на уровне расходов....И в итоге у нас "благополучие": нет кредиторской задолженности, нет дефицита бюджета, только жизни-то тоже нет", - аргументировал свое заявление врио губернатора, пишет Интерфакс.

Кожемяко обозначил, что, предположительно, бюджет края должен быть порядка 110-115 млрд руб.