2018-10-08T02:04:39+03:00
Общество

Врио губернатора Приморья сравнил бюджеты края и Сахалина - и ахнул

Арифметика незамысловатая: в Приморье бюджет 102 миллиарда на два миллиона населения, а на Сахалине - 140 миллиардов на 500 тысяч
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото - архивфото - архив
Изменить размер текста:

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко считает бюджет края "очень слабым" и будет добиваться его наращивания в Москве. При этом врио отметил, что в правительстве региональный бюджет считают "хорошим", но он с ними не согласен.

"А бюджет очень простой, очень выгодный для министерства финансов, для Москвы. Есть доходная часть, например, 95 миллиардов, и все расходы отсюда и берутся. Школы - вот столько, как хотите, так и крутитесь, больницы - столько, как хотите, так и крутитесь. Не по факту того, что здесь потребность гораздо больше, и бюджет должен сформироваться на уровне расходов....И в итоге у нас "благополучие": нет кредиторской задолженности, нет дефицита бюджета, только жизни-то тоже нет", - аргументировал свое заявление врио губернатора, пишет Интерфакс.

Кожемяко обозначил, что, предположительно, бюджет края должен быть порядка 110-115 млрд руб.

Еще больше материалов по теме: «Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке осуждён дилер, торговавший "синтетикой" килограммами
Пограничники Приморья спасли терпящих бедствие северокорейцев
МВД: полицейские Приморья переписку в мессенджерах не читают
Приморье - в лидерах округа по контрактникам
Хабаровские спасатели вывезли из тайги обломки самолета, найденные приморцами
Приморец сурово отомстил своей гулящей жене
Рыба и овощи заметно подешевели во Владивостоке
Страшная авария под Уссурийском унесла одну жизнь и изувечила другую
Сотня школьников повеселилась на "Земле леопарда"
Наболевшей проблеме "Хайаттов" во Владивостоке нашли решение
Дружбу России с Арменией увековечили в Приморье
Боевые корабли Тихоокеанского флота покинули японскую базу
Владивостокский "Адмирал" потерпел самое позорное домашнее поражение
Во Владивостоке сегодня ветрено, но без дождей
Две машины не поделили центральную дорогу во Владивостоке
Врио губернатора Приморья осмотрел аварийный мост через реку Соколовка
Сегодня хоккеисты из «Адмирала» сразятся с челябинским «Трактором»
Туристический слёт «Земли леопарда» собрал более 100 человек
Десятки рыболовецких шхун КНДР нашли в приморской бухте
Международный мототурнир во Владивостоке собрал мотоциклистов из Испании и стран АТР
«Луч» сыграл вничью на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи
Во Владивостоке мужчина выпал из окна многоэтажного дома
В страшной аварии несколько человек зажало в покореженной машине в Приморье
Сегодня в Приморье ожидается тёплая погода
Владивосток меняет подход к ремонту дорог
Из пожара площадью 150 "квадратов" спасли троих взрослых приморцев и ребенка
Полиция Владивостока не прекращает борьбу с парковщиками-нелегалами
Парк для всех патриотов откроют на острове Русский во Владивостоке