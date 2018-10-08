Дружбу России с Арменией увековечили в Приморье

СЕГОДНЯ 02:56 2018-10-08T02:56:13+03:00

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Сквер Дружбы России и Армении общей площадью 8 000 кв. метров построен у подножья сопки Тобольской, вдоль Находкинского проспекта со стороны «Тихоокеанской».

С площадки открывается вид на море и Храм Казанской Иконы Божией Матери.

«Работы еще не закончены, осталось установить уличные фонари и памятные знаки. Но уже сейчас в дневном свете понятен масштаб новой достопримечательности. Теперь это самая большая видовая площадка в Находке», - сообщил глава Находки Борис Гладких.

Новый сквер подарила городу армянская община.

«Каждый участвовал, как мог: стройматериалами, техникой, просто приходил и, что называется, работал руками. Этот сквер - знак благодарности не только живущих в Находке армян. Нам помогли из Партизанска, Фокино, Большого Камня и Шкотово. С первых дней с нами глава Находки Борис Гладких», - рассказал один из инициаторов проекта Хажак Маркарян.

Работа выполнена масштабная. На первом этапе строители демонтировали бетонные блоки старой видовой площадки. В сквере распланировали и укрепили склон, проложили дорожки, установили вдоль них скамейки, а там где необходимо - лестничные марши. Установлен и первый хачкар – каменная стела с резным изображением креста. Данный вид армянских архитектурных памятников с формулировкой «Символика и мастерство хачкаров, армянские каменные кресты» внесен в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества. На пригорке над сквером установлена скульптурная композиция в виде рукопожатия. Объемная фигура 2,5 на 3 метра выполнена из цельной глыбы гранита.

Символ дружбы хорошо виден с Находкинского проспекта. Работы в сквере близятся к завершению. В законченном виде сквер предстанет уже в ноябре.